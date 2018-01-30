Журналисты посчитали, сколько человек, стран и организаций оскорбил Трамп

Сотрудники The New York Times опубликовали список людей, стран и организаций, которых Дональд Трамп оскорбил в своем "Твиттере" во время предвыборной кампании. В рейтинге оказалось 426 пунктов. Трамп обидел не только политиков, но и поп-звезд.

За время предвыборной гонки Дональд Трамп оскорбил своих оппонентов из Демократической партии Барака Обаму и Хиллари Клинтон, экс-главу ФБР Джеймса Коми, сотрудников влиятельных СМИ — CNN, CBS, Associated Press, The New York Times.

Также Трамп резко высказался в адрес рэпера Снуп Догга, актрис Мерил Стрип и Вупи Голдберг, задел их коллегу Алека Болдуина, а также Нила Янга и других знаменитостей. Бизнесмен также обрушился с критикой на Китай, КНДР и Мексику.

Основной канал коммуникации Трампа – это его "Твиттер", который читают более 47 миллионов человек. Ранее сообщалось, что бывший сотрудник популярной соцсети Twitter случайно удалил аккаунт президента США.