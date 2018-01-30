Полицейский спас накурившегося водителя из горящей машины

Уходивший от погони 18-летний житель Мичигана был несказанно рад встрече с преследовавшим его полицейским, поскольку тот спас его от неминуемой гибели в горящей машине, сообщает Fox 2. Камера регистратора запечатлела действия стража порядка, 26 лет отдавшего службе в органах.

Юный водитель не совладал с управлением Chrysler 300, когда около 02:30 ночи воскресенья на скорости 160 километров в час попытался уйти от севшего ему на хвост полицейского в округе Окленд. Легковушка вылетела с дороги, врезалась в дерево и загорелась. Сломавший бедро молодой человек оказался в ловушке, поскольку не мог открыть двери. Вовремя подоспевший служитель закона дубинкой разбил стекло люка автомобиля и помог стонавшему автолюбителю отползти в сторону.

Пострадавшего доставили в больницу, а спустя несколько часов судья выдал ордер на его арест за попытку скрыться от полицейских и вождение транспортного средства в состоянии наркотического опьянения. Дело в том, что все побывавшие на месте аварии правоохранители отметили устойчивый запах марихуаны, исходивший из салона машины и ее владельца.