H&M уберет с прилавков носки с узором, похожим на слово "Аллах"

Шведская компания H&M уберет с прилавков магазинов детские носки с перевернутой надписью "Аллах" после многочисленных жалоб, поступивших от мусульманского населения. На носках изображен строитель, сделанный из конструктора "Лего", который держит в руках отбойный молоток. Из наконечника молотка вырисовывается "подозрительный" узор.

Между тем, как утверждают в компании H&M, это совпадение является абсолютной случайностью. "То, что рисунок на носках похож на арабское написание слова "Аллах", является случайностью", — заявила официальный представитель H&M Петра Бушингер.

Это уже не первый скандал для шведской компании. Так, в начале этого месяца репутация магазина успела пострадать из-за рекламного плаката, на котором был изображен пятилетний темнокожий мальчик в толстовке с капюшоном с надписью "Coolest Monkey In The Jungle" ("Самая классная обезьянка в джунглях").