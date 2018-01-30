Выпала треть нормы: Москву продолжит засыпать снегом

В Москве за двое суток выпало 15 миллиметров осадков. Это более трети месячной нормы. Только сегодня прирост снега на главной столичной метеостанции на ВДНХ составил 7 миллиметров.

А зимняя норма осадков в столице выпала на месяц раньше. Прирост осадков с начала декабря уже составил 134 миллиметров, что соответствует норме для всей календарной зимы.

Снег будет идти всю ночь. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до нуля градусов. Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России, всю неделю столичный регион будет находиться во власти циклонов, которые приходят с Балтики. В Москве и Подмосковье сохранится снежная погода, временами будут метели.