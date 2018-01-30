Скандал с экобоксами может закончиться уголовным делом

Скандальная история с экобоксами может закончиться уголовным делом. Сначала компания, которая собирает деньги за утилизацию батареек, так и не смогла объяснить, куда их вывозят. Теперь речь вообще может зайти о мошенничестве. Контора предложила коммерсантам из разных регионов вложиться в эту программу, но обещанных контейнеров никто так и не увидел.

Он хотел сделать город чище, но помешали нечистые на руку партнеры. О том, как пытался наладить в Астрахани сбор и утилизацию батареек, ламп и градусников, Михаил теперь рассказывает в полиции. Летом к нему обратился некто Александр Гусев, глава подмосковной компании "Экобокс", и предложил совместно организовать филиал на Волге.

"Он сказал, что входит в Совет Федерации, что у него есть связи с высокопоставленными астраханскими чиновниками, что он сможет в течение месяца организовать на местах сбор опасных отходов от населения", — рассказал предприниматель Михаил Васильев.

За оформление лицензии и продвижение проекта в регионе попросили умеренно, но немедленно: 650 тысяч рублей Михаил перевел на карту Гусева в июле. Планировалось, что сотрудники "Экобокса" тут же вылетят в Астрахань. Ждали полгода — и никого.

"Мы поняли, что это большая афера, и, само собой, решили от этого отказаться", — говорит Михаил Васильев.

Деньги ни лично Гусев, ни его "Экобокс", несмотря на обещания, так до сих пор и не вернули. И это не первый скандал, в центре которого оказывается компания.

Около тысячи экобоксов установлены в подмосковных Химках. За обслуживание одного такого оранжевого контейнера компания просит 5 тысяч рублей в месяц. Но в городе сервисом, мягко говоря, недовольны — хотя бы потому, что у конструкции оказались слабые замки, и ящик для токсичных отходов стал легкой добычей вандалов.

Разбитый градусник, рассыпанные шарики ртути, десяток протекших батареек, люминесцентные лампы, застрявшие в щели для сбора отходов: экологическая катастрофа в миниатюре — почти в каждом химкинском дворе.

— Лампы — они давно уже там.

— Да ничего не вывозят!

Экологи считают такую ситуацию даже более опасной, чем если бы батарейки и градусники просто выбросили в общий контейнер.

"Это большая, серьезная ошибка в руководстве проекта, потому что в данном конкретном месте возникает концентрация особо опасных отходов", — говорит председатель Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Недобросовестность в обслуживании контейнеров — не единственный вопрос к "Экобоксу". Неясно, где они перерабатывают собранные отходы. О заводе представители компании постоянно говорят, но никому не показывают.

"В Москве есть партнерское предприятие "Экопромтехнология", но сейчас оно в стадии реконструкции", — говорит заместитель руководителя Всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс" Вадим Шукшин.

"Экопромтехнология" действительно существует и действительно занимается утилизацией отходов, но не тех, что собирает "Экобокс".

"Вопрос, есть ли какие-то отношения с "Экобоксом"? Абсолютно никаких отношений нет. Там была год назад какая-то небольшая утилизация — и все!" — говорит генеральный директор ООО "Экопромтехнология" Сергей Козлов.

Отсутствие утилизационной базы стало еще одним аргументом для Михаила для того, чтобы выйти из проекта.

"При разговоре с ним и с его сотрудниками мы выяснили, что данные отходы вывозятся в никуда", — рассказывает предприниматель.

Чтобы лично встретиться с главой "Экобокса", Михаил прилетел в Москву. Застать Александра Гусева удалось за обедом, но когда речь зашла о возвращении денег, Александр снова накормил Михаила завтраком.

— А деньги Вы вернете Михаилу?

— Какие деньги? Давайте сейчас ничего не будем, у нас есть офис — туда поезжайте.

Продолжить разговор в офисе не получилось: до конца дня Александр там так и не появился. Новая встреча бизнесменов теперь состоится, вероятно, в суде.