Список, который отравляет отношения: российские политики ответили Вашингтону

Найти логику или внятно сформулировать цель составления нового черного списка США не смогли ни его авторы, ни те, кто себя в нем обнаружил. Новых санкций список не вводит. Тогда зачем?

Перечень фамилий в новом черном списке настолько большой и авторитетный, что многие сочли за честь в нем оказаться. "Это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но мы, конечно, так поступать не будем. Значение этого списка — "зеро", оно стремится к нулю, — считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. — Даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других людей нет. Других писателей для Соединенных Штатов Америки, с которыми бы власти США могли общаться, у нас не существует, точно так же, как и у них не существует других должностных лиц. Публикация подобных списков отравляет наши отношения".

В списке — 4 блока: Администрация президента, вслед за которой неуклюже вписали правозащитников, второй блок — правительство, третий — руководители силовых ведомств и политические лидеры, спикеры обеих палат парламента. "Это санкциономания, — поставила диагноз Вашингтону Валентина Матвиенко. — Опубликование такого списка в канун практически выборов президента — это, безусловно, грубейшее вмешательство в избирательный процесс, это попытка повлиять на настроение людей, дестабилизировать ситуацию в обществе, снизить уровень поддержки президента, зная, что он очень высокий. Господа, не вам решать, кто будет руководить страной, это будет решать наш народ".

Кандидаты и партии, кому за голоса избирателей предстоит бороться, на попытки вмешательства отреагировали жестко. "Мощный удар сейчас наносят по управлению, если в этот список засунули всех подряд — всех министров всех руководителей, все спецслужбы, всех силовиков — это никакие не санкции, это объявление реальной войны, — убежден лидер КПРФ Геннадий Зюганов. — Всех упаковали в одну обертку под видом олигархии, на самом деле ведут беспощадную борьбу с нашей страной, которая является главным конкурентом".

"Не пускают на "Евровидение", Олимпийские игры, публикуют доклады, вводят санкции, задерживают журналистов, арестовывают предпринимателей, не пускают депутатов — это все, чтобы унизить, унизить, — добавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. — Они так делают, потому что воевать они боятся и не умеют".

Единственный кандидат в президенты, попавший в список, уполномоченный по правам предпринимателей Титов, воспринял за честь, даже заказал майку с номером. Но правозащитники и санкции слишком далеки друг от друга. "Они введены против тех людей — Федотов, Кузнецова, себя я отношу к этой категории, обязанность которых каждый день защищать права людей, — говорит претендент в кандидаты на пост президента РФ от "Партии роста" Борис Титов. – Значит, они не хотят, чтобы у нас институты гражданского общества работали эффективно".

Четвертый блок — представители госкомпаний и бизнеса: "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, ВТБ, а дальше — один в один — российский список Forbes, начиная с отметки 1 миллиард долларов. Интриги ради проанонсирован и дополнительный секретный список. А это значит, что в любой момент в него может попасть любой неугодный администрации США, будь то энергетика или оборонный комплекс. Удобный способ — когда в честной конкуренции не победить.