Инсайд: "Спартак" не согласился продавать Промеса "Саутгемптону" за 25 млн евро

Английский клуб "Саутгемптон" получил отказ от московского "Спартака" после того, как сделал предложение "красно-белым" в размере 25 миллионов евро за хавбека Квинси Промеса. Отмечается, что голландского игрока в команде лично хочет видеть главный тренер "южан" Маурисио Пеллегрино.

Отказ в продаже игрока за предложенную сумму чемпион России мотивирует тем, что готов рассмотреть трансфер футболиста минимум за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. Остается неясным, готовы ли в "Саутгемптоне" заплатить такие деньги. Известно, что англичане готовы предложить около трех миллионов евро в год самому Промесу. В то же время его зарплата в Москве составляет порядка четырех миллионов.

Сам же Промес не желает менять обстановку и намерен провести вторую часть чемпионата России в "Спартаке".