Вячеслав Караваев близок к переходу в голландский "Витесс"

Защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев может продолжить карьеру не в России, а в Голландии. 22-летний кандидат в сборную России близок к подписанию контракта с "Витессом" из Арнема.

Как сообщает портал 8news, "Витесс" предложил Караваеву контракт сроком на три с половиной года. Вячеслав, скорее всего, поставит свою подпись в последний день европейского трансферного она – 3 января.

В воспитанники ЦСКА были заинтересованы два клуба российской премьер-лиги. Однако борьбу за Караваева выиграл голландский "Витесс".