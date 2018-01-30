Батшауи уйдет из "Челси", а Жиру – из "Арсенала"

В предпоследний день действующего в Европе трансферного окна стало известно об изменениях в составах двух клубов английской премьер-лиги. Миши Батшауи уйдет из "Челси" в дортмундскую "Боруссию", а Оливье Жиру сменит "Арсенал" на "Вест Хэм".

Бельгиец Миши Батшауи согласовал контракт с дортмундской "Боруссией". В ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под договором. Миши заменит в составе "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, который наверняка станет футболистом "Арсенала".

В свете предстоящего появления Обамеянга "Арсенал" наверняка расстанется с Оливье Жиру. Французский нападающий в среду сменит команду. Однако он перейдёт не в "Челси", как планировалось, а в другой лондонский коллектив "Вест Хэм".