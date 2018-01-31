Сборная России по мини-футболу упустила победу в стартовом матче чемпионата Европы

В столице Словении Любляне начался чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России в стартовом матче упустила победу в матче с командой Польши – 1:1.

Матч с поляками сложился очень непросто для вице-чемпионов Европы, которыми являются российские футболисты. Первый тайм прошел без забитых мячей. Только за четыре минуты до конца основного времени Иван Чишкала после передачи Ромуло сумел нанести точный удар по воротам польской сборной. Но польская сборная смогла отыграться перед самым финальным свистком. Гол на счету Михала Кубика. Теперь у сборных Росси Польши по одному очку в турнире группы В.

Чуть раньше на паркет вышли команды группы А – хозяева турнира словенцы и их соседи сербы. Сборная Словении выигрывала 2:0, но команда Сербии ушла от поражения благодаря голу Драгана Томича на последней минуте – ничья 2:2.