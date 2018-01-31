Демократы не стали аплодировать Трампу во время его обращения к конгрессу

В эти минуты президент США Дональд Трамп выступает в американском конгрессе с ежегодной речью "О состоянии государства", передает телеканал "Россия 24". Традиционно в ней говорится о важнейших достижениях за минувший год, проблемах и главных приоритетах развития страны.

Глава Белого дома в основном сосредоточился на внутренней политике — он отметил снижение уровня безработицы, повышение зарплат, увеличение числа рабочих мест, рост экономических показателей, повышение доверия людей к власти. Правда, рейтинги американского президента говорят об обратном — в декабре они достигли исторического минимума. Работу Трампа одобряли всего 35 процентов американцев.

В своей речи американский лидер почти не уделил внимания вызовам и проблемам. Он вспомнил природные катаклизмы и теракты, с которыми столкнулись США. А также поблагодарил сотрудников службы спасения, полицию и береговую охрану. Примечательно, что выступление Трампа сопровождалось бурными аплодисментами от республиканцев, в то время как многие демократы воздержались от оваций.