Трамп выразил поддержку иранцам "в их мужественной борьбе за свободу"

Во время своей ежегодной речи "О положении страны" президент США заявил о поддержке народа Ирана. Он напомнил, что не промолчал, когда жители Ирана поднялись "против преступлений их коррумпированной диктатуры". США поддерживают иранцев "в их мужественной борьбе за свободу", подчеркнул Трамп.

Слова поддержки Трамп произносил и ранее. Он также публиковал их на страницах своего Twitter.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г.

Кроме того, во время своей речи президент США повторил свою просьбу к конгрессу рассмотреть недостатки "ужасной ядерной сделки", заключенной с Ираном, передает РИА Новости.

Договор по иранскому атому был заключен 14 июля 2015 года Ираном и шестеркой посредников – Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Он предусматривает план действий, выполнение которых снимет с Ирана санкции, введенные против него Совбезом ООН, Штатами и Евросоюзом.