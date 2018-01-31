Песков о "кремлевском списке": мы имеем дело с непредсказуемыми визави

Делая противоречивые заявления о связи опубликованного во вторник "кремлевского списка" с антироссийскими санкциями, Вашингтон проявляет себя как "непредсказуемый визави", считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К большому сожалению, в лице США мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави, в этих действиях американской стороны очень много противоречивости и непредсказуемости, — сказал Песков. — Вы сами можете проанализировать звучавшие вчера из Вашингтона заявления. В тексте документа "кремлевского списка" написано, что он ни в коем случае не является санкциями, далее звучат заявления официальные о том, что это начало санкций, потом — взаимоисключающие слова".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "необходимо сохранять собранность и действовать в соответствии с пониманием того, чего мы хотим, что соответствует нашим собственным интересам", передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил слова президента России Владимира Путина, назвавшего "кремлевский список" недружественным и враждебным актом по отношению к РФ.

Как сообщалось, в понедельник министерство финансов США выпустило так называемый "кремлевский список", в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены с состоянием, по данным американских источников, 1 миллиард долларов и более. В списке — 210 человек. Данный перечень не является санкционным, подчеркивают в Минфине, и никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.