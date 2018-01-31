Пентагон ответил 11-летнему канадцу, приславшему властям дизайн ракеты

Канадский пользователь популярного интернет-форума Reddit написал пост, в котором заявил, что в 1978 году, когда ему было 11 лет, он отправил в Пентагон свой рисунок ракеты. Она была снабжена пулеметом и системой автоматической навигации. Мальчику ответил консультант ВМФ США по имени Роберт.

Канадец опубликовал фотографию адресованного ему официального письма из Пентагона, а также примерную копию своего рисунка 40-летней давности.



Сотрудник Пентагона ответил мальчику, что ведомство внимательно изучило дизайн присланной им ракеты, однако не может использовать его, потому что некоторые идеи юного конструктора не являются эффективными, а другие задумки школьника уже используются при строительстве ракет.

Роберт извинился перед канадцем за отказ и поблагодарил его за энтузиазм.