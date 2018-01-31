Чемпионат мира-2018: завершился первый период второго этапа продаж билетов

Первый период второго этапа продаж билетов на чемпионат мира по футболу завершился в полдень 31 января. Он стартовал 5 декабря 2017 года и за почти два месяца болельщиками было подано свыше четырех миллионов заявок на покупку билетов на все матчи мундиаля за исключением матча открытия и финала.

Самыми активными в подаче запросов стали российские болельщики. Среди зарубежных болельщиков пальму первенства по поданным заявкам удерживают немецкие футбольные поклонники. Также активный интерес проявляют аргентинцы и мексиканцы.

Известно, что из-за превышения лимита доступных билетов их распределение будет происходить методом случайной жеребьевки.

Старт заключительного этапа продаж будет дан 13 марта и продлится до 3-го апреля 2018 года. В этот период продажа билетов на чемпионат мира будет происходить в порядке живой очереди. Факт покупки билета будет известен сразу же, поскольку заявки будут обрабатываться на официальном сайте ФИФА в режиме реального времени.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Калининграде, Сочи. Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре и Ростове-на-Дону.