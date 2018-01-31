Под Саратовом замело несколько десятков грузовиков

В Саратовской области сотрудники службы спасения помогают выбраться из снежного плена водителям нескольких десятков грузовых фур, застрявших на федеральной трассе Р-228 на границе Саратовского и Красноармейского районов, передает "Интерфакс".

По словам главы облспаса Юрия Юрина, на месте работает большегрузная техника, КАМАЗы и БТРы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, из-за снегопада, накрывшего регион еще сутки назад, грузовики не смогли преодолеть подъем на автотрассе на границе районов.

На месте работает оперативная группа ГУ МЧС с привлечением спецтехники аэромобильной группировки, развернут пункт обогрева и городок жизнеобеспечения Областной службы спасения, а также специалисты ГИБДД и дорожные службы. На трассе имеются стационарные пункты обогрева и питания.

Из-за непрекращающегося вторые сутки снегопада ограничено движение грузовых автомобилей на федеральной трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Саратовском районе области, на участке с 325 по 362 км. До 18:30 закрыт участок автотрассы для грузовиков, отменено несколько междугородних автобусов.

В настоящее время температура воздуха в регионе составляет -15 градусов С. По данным Гидрометцентра, снегопад продлится еще как минимум сутки.