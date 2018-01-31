Регистрировать фирмы можно будет без офиса

В России могут появиться компании-бомжи. Российское правительство одобрило регистрацию юридических лиц без обязательного наличия офиса. Об этом после заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

На заседании рассматривался приоритетный проект по развитию малого и среднего бизнеса, сообщает "Интерфакс".

Регистрация предприятий без физического офиса теперь будет возможна на базе банков или других организаций или на базе почтового ящика или электронного сервиса.

"С точки зрения физического адреса — это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики", — подчеркнул Максим Орешкин.

При этом, по словам Орешкина, бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, будут регистрироваться с нулевой платой: это подразумевает отмену госпошлин для регистрации нового бизнеса. Существенное снижение стоимости до нулевой отметки существенно упростит регистрацию новых бизнесов и придаст дополнительную динамику по их созданию.

Все необходимые поправки в российское законодательство вступят в силу уже в этом году.

Кроме того, в последние дни января были отобраны 15 банков, которые уже в феврале начнут выдачу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса по ставке 6,5%.