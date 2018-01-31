Сосредоточиться на победе: Путин встречается с участниками XXIII Олимпийских игр

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с российским спортсменами, которым предстоит отправиться на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. На встрече он выразил надежду на то, что у России получится разобраться во всей сложившейся ситуации.

"Мы, безусловно, очень переживаем за своих спортсменов, которых не допустили на Олимпиаду в Пхенчхан, — приводит слова президента "Интерфакс". – Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их. Одновременно с признанием своих собственных ошибок и невнимательного отношения к важным, ключевым вещам, мы также рассчитываем на то, что и наши коллеги в международных спортивных организациях не превратятся в департаменты государственных учреждений отдельно взятых стран. Даже не смотря на кажущееся, на первый взгляд, могущество и важность государства".

Также Путин призвал российских олимпийцев не обращать внимание на околоспортивные события и просто готовиться к соревнованиям. Президент подчеркнул, что сосредоточиться нужно на итоговом результате и достижении победы, а не на том, что происходит вокруг спорта и российских атлетов. Путин принес свои извинения за то, что Россия не смогла защитить своих спортсменов.

Под конец он добавил, что надеется на предметный разговор с коллегами из международных спортивных организаций.

"В нашем понимании некоторые вещи в самом деле являются странными. Вы знаете, что в отношении многих спортсменов были приняты решения о недопуске на Олимпиаду, которые в совокупности всех обстоятельств никак не связаны с допингом. И тогда возникает вопрос: мы боремся с допингом или с чем-то другим? И мы бы хотели узнать, с чем же. В ходе разговора с нашими коллегами из международных организаций мы надеемся со всем этим разобраться".

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.