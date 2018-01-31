В бизнес-центр "Святогор" ворвались люди в масках и открыли стрельбу

В бизнес-центре "Святогор" в центре Москвы произошла стрельба. Есть пострадавшие. По предварительным данным, в помещение ворвались люди в масках. На месте ЧП находятся экстренные службы и скорая помощь.

Как уточняет "Интерфакс", бизнес-центр находится на Летниковской улице. Обстоятельства инцидента выясняются.

По некоторым данным, двое мужчин в масках около бизнес-центра возле метро "Павелецкая" напали на мужчину. Он получил ранение в руку и в живот и успел забежать в здание, где ему оказали первую помощь. Пострадавший госпитализирован.