Новый участок Северной рокады будет сдан в конце года

Новый участок Северо-Восточной хорды от трассы на Санкт-Петербург до Дмитровского шоссе будет сдан уже в этом году. Проект сложнейший. Несколько километров дороги включает сразу десяток эстакад. Пришлось перекладывать сотни километров коммуникаций и строить переправы через реку и железную дорогу. Сегодня туда с проверкой приехал мэр Москвы.

В любую погоду, в дождь и в снег, здесь шумит техника, работают монтажники, а грузовики завозят тысячи тонн бетона и стали. Участок Северо-Восточной хорды, соединяющий Фестивальную улицу и Дмитровское шоссе, начали строить в феврале 2016 года. И сегодня дорога готова на 75%. Каждый день новые сложности и вызовы.

"У нас на пути была инфраструктура железной дороги, насосно-перекачивающаяся станция — ее перенос планируется на лето этого года. Постоянно какие-то коммуникации встречались, поэтому приходилось с ними бороться", — рассказывает Сергей Буненков, начальник участка строительной компании "Мостотряд-99".

На этом участке хорды не только 8-полосная дорога, а еще эстакады, развязки и мост через реку. Всего 5 км инфраструктурных сооружений полностью изменят транспортную схему севера Москвы, разгрузят Ленинградское, Дмитровское шоссе и часть МКАД.

"Участок соединит вылетную магистраль на Санкт-Петербург с Дмитровкой, а также соединит Северо-Восточную и Северо-Западную хорды в участке Большой Академической улицы. Очень важный, серьезный и очень трудный участок", — объясняет мэр Москвы Сергей Собянин.

В окнах всех без исключения жилых домов, расположенных на прилегающих к хорде улицах, заменят обычные стеклопакеты на шумозащитные, чтобы новая трасса, упрощая жизнь водителям, при этом не мешала жителям окрестных районов.

Общая протяженность Северо-Восточной хорды 35 км. От трассы М-11 Москва-Петербург и Косинской эстакады некоторые участки хорды уже построены, а движение по этому участку — от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе — откроют в конце 2018 года.