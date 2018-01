Жутковато, но красиво: в Сети делятся снимками кроваво-голубой Суперлуны

Астрономы разогрели любителей редких космических явлений заранее, рассказав, что 31 января мы увидим редкое Суперлуние. Сообщалось, что впервые за 150 лет совпадут сразу три фактора: лунное затмение, Суперлуние и появление в небе "голубой кровавой" Луны.

Подробнее об особенностях этого астрономического явления специалисты рассказали в программе о погоде на телеканале "Россия 24".

Кому-то (как жителям Урала и Дальнего Востока) повезло, и они могли воочию увидеть, как спутник Земли скрывается в ее тени, а затем вновь появляется на небе – сначала в бордовых оттенках, а затем становится все ярче и светлее.

Однако в Москве и многих других городах европейской части России людям, которые интересуются астрономией, из-за облаков и метели в этот день пришлось смотреть трансляцию этого удивительного по красоте явления по Интернету.

В частности, ее вело NASA, так что в режиме реального времени можно было наблюдать, как примерно после 17 часов (по московскому времени) из тени Земли "по кусочкам" начинала появляться Луна.

Те же, кому посчастливилось видеть выход Луны из затмения своими глазами, публиковали и продолжают публиковать в соцсетях фотографии этого явления.

Don’t let anyone tell you that all-nighters aren’t worth it. Just outside of Wichita, Kansas. #supermoon pic.twitter.com/JEPWi276Xj — Jaxson Pohlman (@JaxsonPohlman) 31 января 2018 г.

SUPERMOON: Did you catch the rare Super Blue Blood Moon before dawn this morning? Here's a look at a few photographs I captured as the moon began to drop behind @StoneMtnPark! #SuperBlueBloodMoon #supermoon @FOX5Atlanta @FOX5StormTeam pic.twitter.com/1TBTWW0eyX — Billy Heath III (@BillyHeathFOX5) 31 января 2018 г.

Астрономы, тем временем, подогревают интерес к небесным явлениям. Они сообщают, что в июле нас ждет еще одно уникальное лунное затмение. Оно станет самым продолжительным в XXI веке: фаза полного затмения спутника Земли продлится 1 час 43 минуты.