Январь наверстал упущенное: за сутки в Москве выпало рекордное количество осадков. К этому часу сугробы подросли как минимум еще на 10 сантиметров. Метель и порывистый ветер стали причиной сотен аварий и неожиданных ЧП. На дорогах снежная каша, а под ней — настоящий гололёд. Что сейчас происходит в городе, и к чему готовиться?

На дорогах — пробки, снежная каша вперемешку со льдом и грязными лужами. Условия для вождения — экстремальные. На Ленинградском шоссе занесло автобус — удар в бордюр. Пострадали 12 сотрудников "Мосгортранса", которых он перевозил. Двое до сих пор в больнице. А в аварии на Варшавке только чудом никто не пострадал — рейсовый автобус задел остановку. В салоне разбиты стекла, остановочный павильон — под замену.

Уже третья авария с автобусом: на улице Косыгина тяжелая машина врезалась в фонарный столб. В салоне находилось три десятка пассажиров. Одна женщина получила травмы.

Автомобили москвичей оказались в снежном плену. Кто-то тратит уйму времени на расчистку своих автомобилей, а кто-то решил это время сэкономить, пересев на общественный транспорт. Но, вернувшись с работы, свои автомобили они увидят полностью в сугробах.

После щетки — лопату в руки. Приходится расчищать площадку и около автомобиля. Самостоятельно из сугроба могут выбраться только внедорожники.

Сугробы уже достигли максимума этой зимы. Намело 40 сантиметров. Снежной массы не выдержала крыша паркинга на юго-востоке столицы. Груду из пластика и железа пришлось разбирать пожарным. На юге Москвы из-за метели рухнуло дерево, оборвав провода и повредив автомобили.

Снегопад в Москве продолжается третий день. Коммунальщики пытаются устранять его последствия всеми силами, но не справляются. Уже расчищенные дороги заметает вновь.

— Снег везде, не успевают чистить, пробки.

— Очень много! Так что не знаю, как дальше будем работать.

— Да нет, нормально убираются, чистят!

Страдают и пешеходы: под ногами снежная каша, а тротуары превратились в узкие тропы. Москвичи на погодные трудности реагируют по-разному: с одной стороны, возмущаются нечищеными тротуарами, а с другой — радуются настоящей зимней погоде.

— Тяжело вообще-то, потому что Новослободская вообще не прочищена!

— Ходить тяжело, а погодка отличная!