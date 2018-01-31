Страна поддержит: президент лично напутствовал наших спортсменов

Сосредоточиться на спортивной борьбе и не думать о негативе, который сопровождал подготовку к Олимпиаде. Такими словами Владимир Путин напутствовал сборную нашей страны, которая отправляется на Зимние Игры в Корею: 169 спортсменов, допущенных к соревнованиям. Это те, кто прошел пристрастные антидопинговые проверки. Из-за санкций, наложенных МОК, национальная сборная вынуждена выступать в нейтральном статусе под олимпийским флагом. Но слово "Россия" на форме нашей команды все-таки есть. Президент пообещал, что страна будет отстаивать права своих атлетов. И поддержит тех, кого не пустили в Пхенчхан.

"Мы будем бороться, и мы будем делать все, что мы можем для того, чтобы привезти домой те медали, которые мы заслуживаем", — говорит бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду Алена Заварзина. Она не плакала даже после получения медали в Сочи, но сегодня с трудом справляется с эмоциями. Это не слезы слабости — наоборот, переживая за своих друзей, несправедливо лишенных Олимпиады, они все как один заверяют: мы будем бороться с еще большей отдачей.

Российские олимпийцы на встречу с президентом пришли в футболках с надписью, которая говорит все: "Россия в моем сердце". "У нас забрали флаг и гимн. Но Россия все равно в нашем сердце, — отмечает бронзовый призер Олимпийских игр по хоккею Илья Ковальчук. — Я думаю, что будет здорово, если вся Россия этим проникнется и будет за нас переживать".

Россия, заявляет президент, проведет предметный разговор с международными организациями по поводу произошедшего вокруг Олимпиады, ведь отстранили даже тех, к кому вообще никогда не было вопросов, с формулировкой "по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом".

"Тогда возникает вопрос — с чем мы боремся, с допингом или с чем-то другим? – рассуждает президент России. — Мы хотели узнать, с чем. Очень рассчитываем на то, что и наши коллеги в международных спортивных организациях сделают все для того, чтобы эти организации международные спортивные, объединения, не превращались в департаменты государственных учреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд не казались. Если спорт международный, олимпийское движение утратит самую важную составляющую в спорте, тогда лозунг — "О, спорт, ты – мир" — просто утратит свой смысл".

169 российских спортсменов едут на Олимпиаду. В тяжелейшей атмосфере, но их, несмотря ни на что, боевой настрой и наша общая поддержка вместе, безусловно, снова свернут горы. Чрезвычайная спортивная злость — вот чего добились чиновники МОК своими решениями. В подтверждение этому – слова четырехкратной чемпионки Европы по шорт-треку Софьи Просвирновой: "Сегодня пришла на тренировку, на силовую, присела со штангой, и у меня прям такая злость. И я раньше не садилась столько — 102 килограмма! И у меня эта злость, и я там встала!".

"Мы готовы всех порвать, — заверяет двукратная чемпионка Европы по шорт-треку Эмина Малагич. — У нас есть команда эстафетная, и мы очень этому рады".

"Стараюсь не заходить в Интернет, не читать новости: очень много негативного там в сторону спортсменов, которые едут", — замечает чемпионка Европы по шорт-треку Екатерина Ефременкова.

"И так тяжело на Олимпиаде выступать, а тем более, когда очень хочется выиграть и в такой ситуации, сильно тяжело нам всем, — добавляет бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду Алена Заварзина. — Хотелось бы, чтобы нас уважили, наше состояние, и дали в тишине подойти к этим стартам".

"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то, — продолжает Владимир Путин. — Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить".

Подавляющее большинство россиян поддерживают спортсменов, которые едут. На страницах олимпийцев в социальных сетях — миллионы сообщений с пожеланиями побед. И так важно, говорят спортсмены, было услышать то, что сказал президент.

"Воодушевляет еще больше бороться, когда поедешь в Корею, и добиваться больших результатов, — признается серебряный призер чемпионата Европы по бобслею Алексей Зайцев. — Это вселяет еще уверенности и дает сил".

"Немножко, наверное, легче стало, что президент дал наставления такие, веры стало больше", — соглашается серебряный призер чемпионата Европы по бобслею Анастасия Кочержова.

В Южной Корее будет работать и Дом спорта, организованный фондом поддержки олимпийцев. В нем болельщики со всего мира смогут встретиться с российскими спортсменами и смотреть прямые олимпийские трансляции.

"Мы русские, мы сильные, — говорит трехкратный призер чемпионата мира по санному спорту Роман Репилов. — Нас не получится сломить!".

Часть спортсменов улетают уже сегодня. Вик Уальд, кажется, прямо сейчас готов на сноуборд — прямо в президентской резиденции переодевает обувь. Он тоже в серой форме, утвержденной Международной олимпийским комитетом. Никакой символики, а многие пары и команды разбиты решениями кого-то пустить, а кого-то нет.

"Изгаляются они просто, — считает Роман Репилов. — Просто пытаются сделать как можно хуже по всем пунктам, по всем фронтам. Это удар в спину, после которого надо взять, повернуться и ответить в два раза сильнее".

О несправедливо обиженных спортсменах Россия не забудет и обязательно их поддержит. "Проведем соревнования, выплатим им премии и сделаем все то же самое", — обещает президент.

Всем тем, кто улетает в Пхенчхан, Путин советует прямо сейчас максимально сконцентрироваться. "Вам нужно сосредоточиться на результате и на победе, — подчеркивает он. — Все, что происходит вокруг спорта и вокруг наших спортсменов, не должно вас отвлекать. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно. Вот у нас старая песня еще с советских времен: "За себя и за того парня". Вот всегда об этом помните, и у вас все получится. За вами, как обычно, следят сотни тысяч миллионов болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу! Я искренне желаю вам этих побед и удачи! Всего вам доброго!".

Последние наставления и фотографирование. Российская олимпийская сборная отправляется в Южную Корею. Болеем за спортсменов всей страной.