В Санкт-Петербурге загорелся "Ленфильм"

На территории киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге произошел пожар.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, возгорание возникло в одноэтажном здании. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет, обстоятельства возгорания выясняются.