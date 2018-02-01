На китайском телевидении запретили рэп, хип-хоп и тату

Запретить выступления на телевидении представителям целого ряда субкультур решили в Китае. Ограничения в первую очередь коснутся рэперов и хип-хоп-исполнителей. При том, что направления эти сейчас набирают популярность в стране.

Еще недавно их голоса были еле слышны, но за несколько лет небольшая субкультура с малоизвестными исполнителями в Китае превратилась в рэп-империю с многомиллионными оборотами и собственным реалити-шоу. Первый выпуск летом прошлого года за четыре часа посмотрели 100 миллионов человек, а за пару месяцев более 2,5 миллиарда! Мечта многих западных звезд. Именно поэтому у этой новости просмотров вряд ли меньше.

Как модно сейчас говорить, хайп обеспечили броские заголовки, особенно в западной прессе. Неужели при такой бешеной популярности рэп в эфире теперь запрещен? Поводом стал фрагмент заявления Главного управления радио, кино и телевидения КНР, опубликованный в Интернете. В нем говорится о принципе "четырех не": "Не следует приглашать артистов, чей моральный облик не достаточно высок, которым присущи вульгарность, пошлость и дурной вкус, а также артистов с отсутствующими морально-этическими принципами и сомнительной репутацией".

Отдельной строкой — призыв обратить особое внимание на хип-хоп-исполнителей, людей с татуировками и представителей субкультур. Именно это вызвало волну обсуждения. Комментарии под новостью прямо противоположные:

"Я категорически против, чтобы татуированных артистов показывали на телевидении — это плохо влияет на подрастающее поколение".

"Хип-хоп — это и музыка, и танцы, и граффити, и стиль одежды. Неужели это все надо запретить?".

В недолгой истории китайского рэпа уже были подобные случаи: три года назад из музыкальных приложений были удалены более ста песен. По словам министра культуры, они пропагандировали насилие и несли угрозу общественной безопасности. И правда, названия многих из них нельзя даже произнести в эфире, самое приличное из них "Первый раз маленькой девочки". Пожалуй, комментарии излишни.

Недавно в тексте одного из рэперов нашли призывы к употреблению наркотиков и оскорбления в адрес женщин. Исполнителю пришлось публично извиняться. Именно с этим скандалом китайские СМИ и связывают нынешнюю новость.

При этом ни о каком запрете рэп-культуры речь не идет. Более того именно с ее помощью сами власти зачастую стараются найти общий язык с молодежью. Например, рифмуя даже партийные тезисы: видео "Что такое модернизация?" стало хитом китайских соцсетей. Год назад рэперы поздравили страну с праздниками песней "Это наше поколение".

Так что все это, скорее, рекомендации. Рэп-культура в Китае зародилась в начале двухтысячных и сейчас у нее, можно сказать, трудный возраст — как раз поиск границ, которые, выступая, не стоит переступать. Тем более публично.