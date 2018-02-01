Четыре хоккейных арбитра из России едут на Олимпиаду

Международная федерация хоккея определилась со списками судейского корпуса на зимние Олимпийские игры, который в феврале пройдут в корейском Пхенчхане. Россию будут представлять два главных арбитра и два лайнсмена. Из КХЛ также вызван чешский рефери.

В окончательный список судей хоккейного турнира на Играх-2018 вошли два главных арбитра из России Роман Гофман и Константин Оленин, а также два наших лайнсмена – Глеб Лазарев и Александр Отмахов. Контитентальную хоккейную лигу в Южной Корее будет представлять также судья из Чехии Антонин Ержабек.