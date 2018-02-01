В Екатеринбурге воспитательница била детей и приучала к собачьим командам

В Екатеринбург следователи проверяют информацию об издевательствах над детьми в одном из детских садов города.

"Поступила информация о том, что в одном из детских садов воспитательница применяет в отношении малолетних детей недозволенные методы воспитания, сопряженные с применением физического и психологического насилия", — сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным местного портала 66.Ru, речь идет о детсаде, расположенном в микрорайоне Компрессорный, на юго-восточной окраине Екатеринбурга. С жалобами на действия педагога обратились родители пострадавших детей. В частности, они рассказали изданию, что воспитательница насильно заставляла детей есть, а за непослушание била ложкой по губам и зубам, не пускала в туалет во время тихого часа, позволяла себе придушивать малышей, бить и щипать их, приучала к собачьим командам и сравнивала с пищей для собак. Если же ребенок писался, воспитательница тыкала его в лужу лицом, уверяют родители.

В настоящее время женщина отстранена от работы.