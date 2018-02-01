Деловой разговор: Путин встретился с французскими бизнесменами и премьером Бельгии

На Международном экономическом форуме в Петербурге Россия ждет солидную делегацию из Франции. А еще в Москве рассчитывают на заключение важных контрактов. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с французскими предпринимателями.

На встречу с Владимиром Путиным приехали ведущие французские бизнесмены и руководители крупнейших компаний республики. Многие из них в течение долгих лет успешно работают в России. Открывая встречу, Путин напомнил о стратегическом характере торгово-экономических отношений двух стран.

"Мы рассматриваем Францию в качество одного из ключевых партнеров России в Европе. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года взаимный товарооборот увеличился на 15 процентов, — отметил президент. — Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35-е место. Обращаю внимание, что у Франции 31-е место. Если мы будем действовать так дальше, мы вас скоро догоним, надеюсь. И вам комфортнее будет работать в России, чем во Франции".

"1200 французских компаний находятся в России. Но есть множество французов, которые приехали в Россию, чтобы открыть свои предприятия. По культурным причинам в России так много французских инвесторов. Нет другого столь близкого народа для Франции как Россия", — заявил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.

В самых разных областях российской экономики сегодня действуют более 500 французских фирм. Сопредседатель Экономического совета Франко-российской торговой промышленной палаты Геннадий Тимченко рассказал, что среди иностранцев, работающих в России, французы — несомненные лидеры. "Сколько рабочих мест создано компаниями с участием французского бизнеса! Это более 150 тысяч рабочих мест в России. Три года подряд французские компании находятся на первом месте по ежегодному объему прямых инвестиций в Россию", — сообщил Тимченко.

Французские компании получили доступ на российский рынок энергоносителей. В ближайших планах — участие в строительстве "Северного потока-2". Французы помогали возводить завод СПГ на Ямале. А поставки газа с завода, к слову, находящегося под американскими санкциями, начались, в том числе, и на рынок США.

"Все вы хорошо знаете, что отгрузки начались, первый танкер пришел и в Соединенные Штаты", — сказал Путин. "Да, этот факт известен уже рынку, но мы об этом не кричим, потому что побаиваемся", — отметил Тимченко. "Ну, средства массовой информации распространяют эту информацию, а вы побаиваетесь до сих пор", — ответил президент. "Мы бизнесмены", — сказал Тимченко. "Ну, хорошо, я не бизнесмен, поэтому считаю возможным об этом сказать", — подытожил глава государства.

И еще одна международная встреча. Премьер Бельгии приехал в Россию с первым официальным визитом. "В этом году исполняется 165 лет со дня установления дипломатических отношений. И это произошло при первом короле Бельгии Леопольде Первом, который, как известно, был приближенным российского императора Александра Первого и с раннего детства был зачислен на русскую военную службу. Так что у нас очень хорошие, добрые связи. Уверен, ваш визит, уважаемый господин премьер-министр, пойдет на пользу нашим странам, нашим экономикам", — сказал Путин. "В отношениях Европы и России были разные периоды, но учитывая то, что мы соседи, мы всегда будем работать вместе", — подчеркнул премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Для этого создана специальная комиссия по экономическому сотрудничеству. Ее встреча состоится в ближайшее время.

С одной стороны официальный Брюссель проявляет сдержанность в оценках мировой геополитической ситуации, в том числе на Украине и Ближнем Востоке. С другой стороны Бельгия, как дисциплинированный член ЕС И НАТО, вынужден следовать санкционному курсу Запада, не скрывая, что это вряд ли отвечает интересам самой Бельгии.

Не в последнюю очередь благодаря таким взвешенным шагам после двухгодичного спада товарооборот между нашими странами стал восстанавливаться. Объем бельгийских инвестиций в Россию достиг более миллиарда долларов. Страны активно сотрудничают в сфере энергетики — речь идет о 10 миллиардах кубометрах газа, что поставляется на бельгийский рынок, и в области культуры.