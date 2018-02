Гимн Канады изменили на "гендерно нейтральный"

Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому текст национального гимна на английском языке станет "гендерно нейтральным". Как сообщается в "Твиттере" верхней палаты страны, в нем слово "сынов" (thy sons) в строке"Патриотизм – удел твоих сынов" будет заменено на слово "нас" (of us).

Bill #C210 has been adopted in the Senate at third reading: https://t.co/d9NSvFdwXb #SenCA #cdnpoli pic.twitter.com/eQ616r2rhs