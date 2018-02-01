Гимн Канады изменили на "гендерно нейтральный"

Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому текст национального гимна на английском языке станет "гендерно нейтральным". Как сообщается в "Твиттере" верхней палаты страны, в нем слово "сынов" (thy sons) в строке"Патриотизм – удел твоих сынов" будет заменено на слово "нас" (of us).

При этом текст гимна Канады на французском языке менять не планируют, поскольку в нем нет слов, которые можно было бы различить по гендерному признаку.

Для того, чтобы этот закон вступил в силу, его теперь должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, сообщает РИА Новости.