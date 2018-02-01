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Мозг человека и животных 35 минут назад
"Клетки тревожности" мышей помогут людям справиться с постоянным беспокойством
Найденные в голове мышей "клетки тревожности" пригодятся учёным в разработке терапии, помогающей людям справиться с постоянным беспокойством по поводу и без.
Фото Global Look Press.
Тревожность – важнейшее эмоциональное состояние, и, хотя многим такое гнетущее чувство не по душе, именно оно помогает людям оставаться бдительными перед лицом потенциальных угроз. Между тем постоянное чувство тревоги может серьёзно испортить качество жизни человека.
Новое исследование нейробиологов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете может помочь специалистам разработать новые методы лечения, помогающие справляться со склонностью человека испытывать сильную тревогу по относительно малым поводам.
Дело в том, что американские специалисты обнаружили в гиппокампе (область мозга) мышей так называемые клетки тревожности. Более того, они смогли успешно "включить" и "выключить" их при помощи лучей света. По мнению авторов работы, люди, вероятно, также обладают такими клетками.
Более ранние работы показали, что гиппокамп играет важнейшую роль в том, как мозг обрабатывает чувство тревоги. Кроме того, гиппокамп активно взаимодействует с миндалевидным телом и гипоталамусом, областями мозга, контролирующими сердечный ритм, гормоны стресса и другие факторы, связанные с тревожностью.
В новой же работе учёные хотели нацелиться на определённые клетки в гиппокампе, которые могли бы запускать чувство тревоги. Используя метод отображения кальция (calcium imaging), позволяющий выявлять нейроны по мере того, как те становятся активными, специалисты наблюдали за отдельными клетками в вентральной части гиппокампа. Такие клетки активировались, когда грызунов заставляли испытывать чувство тревоги.
Проще говоря, учёные при помощи миниатюрного микроскопа, вставленного в мозг животных, зафиксировали активность сотен клеток в гиппокампе, когда грызуны свободно передвигались.
Всякий раз, когда мыши находились в открытой среде, учёные замечали, что определённые клетки в вентральной части гиппокампа были активны. И чем более тревожными казались животные, тем была выше активность в клетках.
"Мы называем их клетками тревожности, поскольку они активируются, когда животные находятся в местах, пугающих их. Например, для мышей это может быть открытое пространство, где они больше рискуют быть пойманными хищниками, или поднятые платформы", — говорит старший исследователь Рене Хен (Rene Hen).
Специалисты также применили оптогенетику (в которой свет используется для управления активностью нейронов), чтобы "включить" и "выключить" клетки тревожности.
Активация клеток вентрального гиппокампа повышала тревожность и провоцировала замкнутое поведение, даже когда животные были в более безопасных местах. И наоборот, "заглушка" этих же клеток приводила к тому, что мыши больше времени блуждали по небезопасным для них территориям вдали от защитных стен. Таким образом, учёные показали, что клетки тревожности контролируют поведение, связанное с беспокойством.
Безусловно, возникновение чувства тревоги – гораздо более сложный процесс, чем простая активация всего нескольких клеток в гиппокампе. Но это исследование может в конечном счёте привести к практическим результатам и помочь специалистам отыскать "мишени" для корректировки поведения, вызванного чувством тревоги у некоторых людей.
"Теперь, когда мы нашли эти клетки в гиппокампе, работа открывает нам новые области для изучения новых методов лечения, о которым мы ранее просто не знали", — говорит другой автор исследования Джессика Хименес (Jessica Jimenez).
Следующий шаг – более тщательное изучение этих клеток тревоги и попытка выяснить, функционируют ли аналогичным образом в людей, говорят учёные.
"Мы изучаем, имеют ли эти клетки молекулярное отличие от других нейронов. Если на клетках существует определённый рецептор, который отличает их от соседних, то возможно, можно говорить о создании нового препарата, чтобы уменьшить беспокойство", — заключает Хен.
Результаты исследования представлены в научном издании Neuron.
К слову, ранее учёные нашли в коже мышей "клетки удовольствия". Добавим, что авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что чувство тревоги при ориентации в пространстве наследуется на 40%, а также о методах, помогающих справиться с этим неприятным чувством. В этом поможет искусственная медитация, методика тренировки мозга и игнорирование негативных новостей.
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