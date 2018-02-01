Тема:

Мозг человека и животных 35 минут назад

Новости Наука

1 февраля 201813:46 Евгения Ефимова

"Клетки тревожности" мышей помогут людям справиться с постоянным беспокойством

Найденные в голове мышей "клетки тревожности" пригодятся учёным в разработке терапии, помогающей людям справиться с постоянным беспокойством по поводу и без.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Тревожность – важнейшее эмоциональное состояние, и, хотя многим такое гнетущее чувство не по душе, именно оно помогает людям оставаться бдительными перед лицом потенциальных угроз. Между тем постоянное чувство тревоги может серьёзно испортить качество жизни человека.

Новое исследование нейробиологов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете может помочь специалистам разработать новые методы лечения, помогающие справляться со склонностью человека испытывать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Дело в том, что американские специалисты обнаружили в гиппокампе (область мозга) мышей так называемые клетки тревожности. Более того, они смогли успешно "включить" и "выключить" их при помощи лучей света. По мнению авторов работы, люди, вероятно, также обладают такими клетками.

Более ранние работы показали, что гиппокамп играет важнейшую роль в том, как мозг обрабатывает чувство тревоги. Кроме того, гиппокамп активно взаимодействует с миндалевидным телом и гипоталамусом, областями мозга, контролирующими сердечный ритм, гормоны стресса и другие факторы, связанные с тревожностью.

В новой же работе учёные хотели нацелиться на определённые клетки в гиппокампе, которые могли бы запускать чувство тревоги. Используя метод отображения кальция (calcium imaging), позволяющий выявлять нейроны по мере того, как те становятся активными, специалисты наблюдали за отдельными клетками в вентральной части гиппокампа. Такие клетки активировались, когда грызунов заставляли испытывать чувство тревоги.

Проще говоря, учёные при помощи миниатюрного микроскопа, вставленного в мозг животных, зафиксировали активность сотен клеток в гиппокампе, когда грызуны свободно передвигались.

Всякий раз, когда мыши находились в открытой среде, учёные замечали, что определённые клетки в вентральной части гиппокампа были активны. И чем более тревожными казались животные, тем была выше активность в клетках.

"Мы называем их клетками тревожности, поскольку они активируются, когда животные находятся в местах, пугающих их. Например, для мышей это может быть открытое пространство, где они больше рискуют быть пойманными хищниками, или поднятые платформы", — говорит старший исследователь Рене Хен (Rene Hen).

Специалисты также применили оптогенетику (в которой свет используется для управления активностью нейронов), чтобы "включить" и "выключить" клетки тревожности.

Активация клеток вентрального гиппокампа повышала тревожность и провоцировала замкнутое поведение, даже когда животные были в более безопасных местах. И наоборот, "заглушка" этих же клеток приводила к тому, что мыши больше времени блуждали по небезопасным для них территориям вдали от защитных стен. Таким образом, учёные показали, что клетки тревожности контролируют поведение, связанное с беспокойством.

Безусловно, возникновение чувства тревоги – гораздо более сложный процесс, чем простая активация всего нескольких клеток в гиппокампе. Но это исследование может в конечном счёте привести к практическим результатам и помочь специалистам отыскать "мишени" для корректировки поведения, вызванного чувством тревоги у некоторых людей.

"Теперь, когда мы нашли эти клетки в гиппокампе, работа открывает нам новые области для изучения новых методов лечения, о которым мы ранее просто не знали", — говорит другой автор исследования Джессика Хименес (Jessica Jimenez).

Следующий шаг – более тщательное изучение этих клеток тревоги и попытка выяснить, функционируют ли аналогичным образом в людей, говорят учёные.

"Мы изучаем, имеют ли эти клетки молекулярное отличие от других нейронов. Если на клетках существует определённый рецептор, который отличает их от соседних, то возможно, можно говорить о создании нового препарата, чтобы уменьшить беспокойство", — заключает Хен.

Результаты исследования представлены в научном издании Neuron.

К слову, ранее учёные нашли в коже мышей "клетки удовольствия". Добавим, что авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что чувство тревоги при ориентации в пространстве наследуется на 40%, а также о методах, помогающих справиться с этим неприятным чувством. В этом поможет искусственная медитация, методика тренировки мозга и игнорирование негативных новостей.

Ранее по теме

Коротко

16:38

В Австрии произошел взрыв на складе боеприпасов

15:25

Генерал Младич может умереть в ближайшие дни

14:07

Путин поздравил Патриарха с 9-летием интронизации

13:38

ЦБ: санкции США в отношении госдолга России не повлияют на экономику

12:27

Никиту Белых признали взяточником

11:48

Гатилов стал постпредом в Женеве

11:38

СК сомневается в компетентности работников прокуратуры

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Австрии произошел взрыв на складе боеприпасов

В Австрии произошел взрыв на складе боеприпасов

17 минут назад
Генерал Младич может умереть в ближайшие дни

Генерал Младич может умереть в ближайшие дни

1 час назад
МОК подтвердил, что не пригласит оправданных россиян на Игры-2018

МОК подтвердил, что не пригласит оправданных россиян на Игры-2018

2 часа назад
"Сказ про глаз", упавший в унитаз, и другие детские книжки, испугавшие Кузнецову

"Сказ про глаз", упавший в унитаз, и другие детские книжки, испугавшие Кузнецову

12 минут назад
Памфилова рассказала, как легально агитировать за бойкот выборов

Памфилова рассказала, как легально агитировать за бойкот выборов

2 часа назад
Многодетная мама из Красноярска закопала чемодан, чтобы попасть на рейс "Победы"

Многодетная мама из Красноярска закопала чемодан, чтобы попасть на рейс "Победы"

1 час назад
15 самых веселых и дружелюбных городов мира

15 самых веселых и дружелюбных городов мира

1 час назад
С улицы - прямо в кино: от дворовых драк Романа Мадянова спас "привод" к Данелии

С улицы - прямо в кино: от дворовых драк Романа Мадянова спас "привод" к Данелии

1 час назад
Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание

30.01.2018 09:00
У компании Илона Маска закончились огнеметы

У компании Илона Маска закончились огнеметы

21 минута назад
Два нокдауна: водители устроили кулачный поединок на севере Москвы

Два нокдауна: водители устроили кулачный поединок на севере Москвы

24 минуты назад
"Чемодан - вокзал - Мальдивы": Порошенко припомнили отдых за полмиллиона долларов

"Чемодан - вокзал - Мальдивы": Порошенко припомнили отдых за полмиллиона долларов

43 минуты назад
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

49 минут назад
Вирусный ролик с моющейся крысой может быть фейком

Вирусный ролик с моющейся крысой может быть фейком

1 час назад
"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи "внедорожного" седана Lada Vesta

"АвтоВАЗ" готовится открыть продажи "внедорожного" седана Lada Vesta

1 час назад
Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов

Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов

1 час назад
"Отключившийся" водитель BMW устроил массовое ДТП на МКАД

"Отключившийся" водитель BMW устроил массовое ДТП на МКАД

2 часа назад
В Париже открылся публичный дом с резиновыми проститутками

В Париже открылся публичный дом с резиновыми проститутками

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

2 часа назад
409
Зачем родила? Ивановский чиновник извинился перед оскорбленной матерью-одиночкой

Зачем родила? Ивановский чиновник извинился перед оскорбленной матерью-одиночкой

2 часа назад
Льготная ипотека и ужесточение по долевому строительству: 10 самых громких новостей рынка в январе

Льготная ипотека и ужесточение по долевому строительству: 10 самых громких новостей рынка в январе

2 часа назад
Военная авиация будет базироваться на острове Итуруп

Военная авиация будет базироваться на острове Итуруп

2 часа назад
Путин поздравил Патриарха с 9-летием интронизации

Путин поздравил Патриарха с 9-летием интронизации

2 часа назад
В России начали выпускать дешевые версии Mitsubishi Outlander

В России начали выпускать дешевые версии Mitsubishi Outlander

2 часа назад
СМИ: цену биткоина поддерживают искусственно

СМИ: цену биткоина поддерживают искусственно

2 часа назад
Кот-клептоман из Новой Зеландии помешался на нижнем белье

Кот-клептоман из Новой Зеландии помешался на нижнем белье

2 часа назад
ЦБ: санкции США в отношении госдолга России не повлияют на экономику

ЦБ: санкции США в отношении госдолга России не повлияют на экономику

2 часа назад
Разогнавшаяся "девятка" исполнила двойной тулуп на МКАД

Разогнавшаяся "девятка" исполнила двойной тулуп на МКАД

3 часа назад
Павел Дуров: Apple удалила Telegram из-за "неприемлемого контента"

Павел Дуров: Apple удалила Telegram из-за "неприемлемого контента"

3 часа назад
Гимн Канады изменили на "гендерно нейтральный"

Гимн Канады изменили на "гендерно нейтральный"

3 часа назад
"Селфи" уже в кино: первые отзывы

"Селфи" уже в кино: первые отзывы

3 часа назад
Huawei представила доступный Honor 9 Lite с "высоким" экраном

Huawei представила доступный Honor 9 Lite с "высоким" экраном

4 часа назад
Российские учёные нашли средство от старческих нейродегенеративных расстройств

Российские учёные нашли средство от старческих нейродегенеративных расстройств

4 часа назад
Учительница отобрала грамоту у школьницы, не сдавшей 300 рублей

Учительница отобрала грамоту у школьницы, не сдавшей 300 рублей

4 часа назад
Никиту Белых признали взяточником

Никиту Белых признали взяточником

4 часа назад
Зимняя Олимпиада-2018: среди участников Нигерия, Сингапур и Эквадор

Зимняя Олимпиада-2018: среди участников Нигерия, Сингапур и Эквадор

4 часа назад
Девять дней жизни души Георгия Великанова

Девять дней жизни души Георгия Великанова

4 часа назад
На ровном месте: на Невском проспекте легковушка вылетела на тротуар и перевернулась

На ровном месте: на Невском проспекте легковушка вылетела на тротуар и перевернулась

4 часа назад
МВД РФ заявляет, что миф об "автоюристах" придумали сами страховщики

МВД РФ заявляет, что миф об "автоюристах" придумали сами страховщики

4 часа назад
Кремль: непредсказуемое поведение США заставляет Россию постоянно быть начеку

Кремль: непредсказуемое поведение США заставляет Россию постоянно быть начеку

4 часа назад
СК сомневается в компетентности работников прокуратуры

СК сомневается в компетентности работников прокуратуры

4 часа назад
С Джима Керри сняли обвинения в убийстве любовницы

С Джима Керри сняли обвинения в убийстве любовницы

4 часа назад
10 советов доктора Беленкова: первая помощь при инфаркте

10 советов доктора Беленкова: первая помощь при инфаркте

5 часов назад
376
Суперлуние шагает над планетой. Фотолента

Суперлуние шагает над планетой. Фотолента

5 часов назад
Поп-звезда отдала мужу дачу и зареклась связываться с голодранцами

Поп-звезда отдала мужу дачу и зареклась связываться с голодранцами

5 часов назад
Боевик ИГ планировал теракт в Нижнем Новгороде в день выборов

Боевик ИГ планировал теракт в Нижнем Новгороде в день выборов

6 часов назад
Игры лучше жизни: почему EA стоит как Fiat Chrysler

Игры лучше жизни: почему EA стоит как Fiat Chrysler

6 часов назад
Пять главных зимних выставок Подмосковья

Пять главных зимних выставок Подмосковья

6 часов назад
"Простоквашино" на новый лад: появились подробности о скором выходе мультсериала

"Простоквашино" на новый лад: появились подробности о скором выходе мультсериала

7 часов назад
Бросить пить не так легко, как кажется

Бросить пить не так легко, как кажется

7 часов назад
"Цифровое телевидение" ВГТРК успешно продвигает детский контент на мировой рынок

"Цифровое телевидение" ВГТРК успешно продвигает детский контент на мировой рынок

11 часов назад
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

30.01.2018 11:13