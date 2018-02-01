Разогнавшаяся "девятка" исполнила двойной тулуп на МКАД

Маневр водителя белой легковушки привел к серьезной аварии на МКАД — перестраиваясь в другой ряд, он не заметил "Ладу", которая в итоге врезалась в отбойник и совершила два оборота вокруг своей оси. ДТП попало в объектив камеры регистратора.

Инцидент произошел около 5 часов утра в минувший вторник, 30 января. На кадрах видно, как "девятка" на скорости обгоняет попутные машины и уходит в правую полосу. Когда она уже поравнялась с легковушкой, владелец последней включил поворотник и начал перестраиваться, вынудив сделать то же самое и водителя ВАЗа. Совладать с управлением на заснеженной дороге ему не удалось — ушедшая в занос "Лада" совершила двойной тулуп после столкновения с отбойником и остановилась посреди дороги.

Спровоцировавший аварию водитель скрылся с места. Отечественный автомобиль получил серьезные повреждения, о состоянии находившихся в его салоне людей ничего не известно — на кадрах видно лишь, что находившийся за рулем мужчина самостоятельно открыл дверь.