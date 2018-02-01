Неймар и "Барселона" будут судиться за 30 млн евро

Нападающий футбольной сборной Бразилии Неймар, который летом прошлого года перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен", намерен судиться со своим бывшим клубом. Игрок хочет взыскать с "сине-гранатовых" бонус за продление контракта в 2016 году в размере около 30 млн евро.

Когда Неймар продлевал соглашение с "Барсой" и о переходе в "ПСЖ" не заикался, каталонский клуб обязался перечислить бразильцу некоторую сумму подъёмны, сообщает Чемпионат.Ru со ссылкой на El Mundo. При этом платеж был поделен на два транша, первый клуб перечислил, а второй после ухода футболиста в "ПСЖ" не был выплачен.

"Барселона" не стала играть роль неплательщика и, в свою очередь, готовится через суд отобрать у Неймара уже выплаченный ему бонус. При этом каталонцы намерены требовать у бывшего игрока 9 млн евро в качестве возмещения убытков. Каталонцы настаивают, что бразилец вообще не имеет права на подъёмные, так как контракт был расторгнут по его инициативе и он тем самым нанес клубу ущерб в размере около 75 млн евро.