Вольфганг Пихлер: оправдание россиян – хорошая новость

Экс-наставник женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов. "Это хорошая новость", — отметил специалист.

"Хорошая новость как для меня, так и для российских атлетов, — цитирует Пихлера "Спорт сегодня". – В Сочи что-то произошло, но спортсмены не были в этом замешаны. Не было ни одного положительного допинг-теста, и я не был причастен к совершению чего-либо незаконного. Мы соревновались чистыми".

По словам немецкого тренера, он очень хотел бы увидеть факты, являющиеся подтверждением для обвинений, но не увидел их. "Так что, я думаю, россияне довольны тем, что с них сняли обвинения", – сказал Пихлер.

Специалист, впрочем, не питает иллюзий по поводу позиции МОК: "Оправданным россиянам сложно будет выступать в Пхенчхане. Тяжело готовиться к Играм, когда они уже так близко. Но они будут очень сильными, если сумеют с этим справиться".