"Сказ про глаз", упавший в унитаз, и другие детские книжки, испугавшие Кузнецову

На конференции в Российской государственной детской библиотеке уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно".

В список детского омбудсмена включены 16 произведений современной детской литературы. Среди них, в частности, сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь" и стихотворение поэта Игоря Иртеньева "Сказ про глаз", который "упал в унитаз".

"К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое...", — заинтриговала детский омбудсмен. Кузнецова призналась, что-то она даже озвучить не может, "потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах".

"Самое приличное из всех — "Куда скачет петушиная лошадь"... Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже", — сказала Кузнецова.

При этом она выразила надежду, что этот список "не будет выглядеть черным пиаром", сообщает РИА Новости.

После того, как стало известно об этом списке, автор "Сказа про глаз" Игорь Иртеньев назвал его "чистой воды идиотизм",

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" он пояснил, что этот шуточный стих, написанный еще в 1991 году, не адресован именно детям.

"Хотя в моей книжке про пирата дядю Петю оно (это стихотворение) есть", — сказал поэт и добавил, что "нормальный ребенок не с квадратной головой вполне в состоянии его оценить и посмеяться". Впрочем, судите сами:

"Сказ про глаз"

Уронил я в унитаз

Как-то тут намедни

Свой любимый карий глаз.

Правый. Предпоследний.

Глянул он прощальным взором,

Голубиным оком

Прямо в душу мне с укором,

Уносясь потоком.

И с тех пор все снится мне

Ночью в тишине,

Как он там ресницами

Шевелит на дне.