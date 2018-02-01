Рэпера Tekashi69 посадят, если он не сдаст школьные экзамены

20-летний американский рэпер Tekashi69 (он же 6ix9ine, настоящее имя Даниэль Эрнандес) может отправиться за решетку, если не сдаст школьные экзамены в апреле. Такой была договоренность со следствием музыканта, которого в 2015 году обвинили в публикации интимного видео с участием несовершеннолетней, сообщает Jezebel.

В феврале 2015 года Эрнандес опубликовал в "Инстаграме" видео, в котором было запечатлено, как его друг занимался оральным сексом со школьницей, а сам рэпер стоял сзади девушки, "имитируя движения сексуального характера".

Разгорелся скандал, музыканта арестовали. В итоге следствие предложило 17-летнему на тот момент Эрнандесу сделку. Он должен получить школьный аттестат, сдав экзамен по основам науки. В противном случае, молодого человека посадят на срок от одного года до трех лет.

Кроме того, рэпера обязали два года посещать психиатра, потрудиться 300 часов на общественных работах, а также никогда больше не публиковать в соцсетях интимные фото посторонних людей.

С момента инцидента прошло почти три года, а экзамен американец так и не сдал. У него осталось меньше трех месяцев, чтобы закрыть задолженность по учебе.

Друг Эрнандеса, рэпер Ugly God, предложил 100 тысяч долларов потенциальному репетитору, который сможет подтянуть музыканта до нужного уровня.