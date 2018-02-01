Павел Колобков: ждем быстрого решения МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что надеется на быстрое решение МОК по допуску российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом, на Олимпиаду в Пхенчхане. В то же время он считает, что о флаге и гербе России на Играх в Южной Корее пока говорить рано.

"МОК всегда заявлял, что отстаивает интересы чистых спортсменов, и вот CAS подтвердил, что наши спортсмены являются чистыми и заслуживают право участвовать в Олимпиаде", — цитирует министра спорта ТАСС.

Также он заявил, что ОКР в ближайшее время отправит письмо в Международный олимпийский комитете, в котором попросит пригласить оправданных спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. "Очень надеемся, что МОК примет решение в пользу спортсменов, которые заслужили право участвовать в Олимпиаде", — добавил Колобков.

Кроме того, он подтвердил, что Россия будет бороться за всех спортсменов, отстраненных ранее Международным олимпийским комитетом от соревнований. "Давайте дождемся мотивировочной части. На основании этого наши спортсмены будут продолжать бороться за свое имя, свою правоту. Решение CAS по 28 спортсменам уже говорит о многом и настраивает на позитивный лад", — заявил чиновник.

Что касается возможности выступления нашей команды в Пхенчхане под российскими флагом и гербом, министр спорта сказал следующее: "Это вопрос, который должен рассматриваться совместно с МОК".