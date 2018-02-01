Крым – это Россия. Минобороны РФ посоветовало коллегам из США обновить карты

Действия российского Су-27 над Черным морем были абсолютно корректными и безопасными. Ровно так же поступают и летчики блока НАТО, когда "перехватывают" российские самолеты над Балтикой или над Норвежским морем.

Да и "перехватом" это назвать нельзя. Истребитель 2 часа 20 минут отгонял разведывательный ЕР-3Е ВВС США от границ Российской Федерации. Поэтому пилот Су-27, скорее, "сопровождал" коллег из Штатов. Так Министерство обороны РФ ответило на обвинения американских военных, будто российский самолет вел себя небезопасно.

Помимо этого, в военном ведомстве напомнили командиру 67 тактической группы Биллу Эллису, что Крымский полуостров – часть России. То есть пилоты Соединенных Штатов сильно ошибаются, если рассчитывают встретить рядом с ним боевые самолеты украинских партнеров.

Российские военные порекомендовали американцам обновить свои карты. И в заключении добавили, что лучший способ избежать появления фобий и депрессий у летчиков США – это не летать рядом с границами России. Куда полезнее будет сесть за стол переговоров.

Напомним, инцидент у границ Крыма произошел 29 января. По мнению ВВС США, многоцелевой истребитель Су-27 слишком близко подлетел к самолету разведчику ЕР-3Е. Это могло спровоцировать аварию.