Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаду-2018

Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав российской делегации на Игры в южнокорейском Пхенчхане. На Паралимпиаде-2018 выступят 33 российских спортсменов и еще семь ведущих. Всего же на Игры от России отправятся 79 человек.

"Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем", — говорится в заявлении ПКР, которое цитирует "Интерфакс". 1 февраля ПКР направить список делегации на рассмотрение комиссии Международного паралимпийского комитета. Предварительная аккредитация заявленных участников пройдет 13 февраля в немецком Бонне. На Играх российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.