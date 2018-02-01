Соединения Центрального военного округа приведены в полную боеготовность

Соединения и воинские части Центрального военного округа приведены в полную боевую готовность. 1 февраля все подразделения ЦФО отрабатывали развертывание систем управления и обеспечение устойчивого руководства войсками.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В него входят также и 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии и российские подразделения в Казахстане.

Во время учебных занятий оперативный состав органов военного управления, подразделения обеспечения вышли в районы развертывания полевых подвижных пунктов, сообщила пресс-служба Минобороны. Военные провели занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций.

Общее руководство занятиями осуществляет командующий войсками военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

Это были плановые комплексные занятия, направленные на получение практики органами военного управления и войсками при отработке вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, развертывания системы управления, а также совершенствование навыков и умений офицеров штабов всех уровней в управлении войсками с использованием современных автоматизированных систем.