Экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил 8 лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы по делу о взятках.

Как уточняет РИА Новости, гособвинение просило для подсудимого 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей. Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании.

Максимально Никите Белых грозило 15 лет заключения со штрафом в 70 раз больше суммы полученных взяток (42 миллиона евро или почти 3 миллиарда рублей).

Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. Лично и через посредников Белых, якобы, получил от экс-владельца и нынешнего владельца лесопромышленных предприятий Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера 600 тысяч евро за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестиционных проектов. 28 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Никиты Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.