США не прекратят полеты боевых самолетов над Черным морем

США по-прежнему намерены направлять военные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем, несмотря на недавний перехват американского разведывательного самолета, предпринятый российским истребителем.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал представитель Комитета начальников штабов США (аналог российского Генштаба) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Он подчеркнул, что над Черным морем проходит международное пространство, и никто не может запретить американской авиации там летать.

Он оценил перехват разведчика США российским истребителем Су-27, совершенный 29 января, как небезопасные и непрофессиональные действия со стороны летчика.

Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что якобы Су-27 пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, приблизившись на полтора метра, в результате чего тот, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

Действия перехватчика вынудили экипаж американского самолета завершить операцию и уйти от российских берегов.

В министерстве обороны РФ отвергли информацию о том, что истребитель опасно сблизился с американцем.

Вместе с тем в российском оборонном ведомстве напомнили командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота США Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, и он не должен удивляться тому, что на подлете к полуострову его самолеты встречают истребители дежурных сил ПВО РФ.