Баскетболисты ЦСКА обыграли "Реал" в Евролиге

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над мадридским "Реалом" в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 93:87 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник испанцев Лука Дончич, который набрал 21 очко. В составе армейцев 18 баллов за результативность набрал испанский разыгрывающий защитник Серхио Родригес. ЦСКА одержал 17-ю победу в турнире при четырех поражениях и упрочил лидерство в турнирной таблице. "Реал" занимает третье место, в активе команды 13 побед.