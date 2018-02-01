Во французском Кале произошли крупные столкновения мигрантов

В лагере мигрантов, расположенном на севере Франции в пригороде Кале, произошли массовые столкновения. По данным местной полиции, в результате драки, вспыхнувшей после раздачи еды между мигрантами из Афганистана и Эритреи, пострадали 17 человек, четверо их которых получили огнестрельные ранения.

Всего в столкновениях участвовали более ста человек, многие из которых были вооружены металлическими прутьями. Вскоре после этого инцидента вспыхнула еще одна драка: в коммуне Марк, расположенной в четырех километрах от Кале, около 150 вооруженных палками и камнями выходцев из Эритреи напали на мигрантов из Афганистана. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции удалось восстановить порядок только через час, передает ТАСС.

Как сообщалось, прозванный "Джунглями Кале" нелегальный лагерь мигрантов был стихийно создан беженцами в 2002 году, и летом 2016 года в нем проживали в тяжелейших условиях около 8 тысяч человек. Осенью 2016 года власти Франции провели операцию по расселению мигрантов в официальные центры приема и временного проживания, но проблема не была полностью решена: сейчас в лагере все еще проживают от 400 до 600 человек. Мэр Кале Наташа Бушар подчеркивает, что серьезную озабоченность вызывают рост числа преступлений, которые совершают мигранты, и постоянные столкновения между ними, ставящие под угрозу жизни местных жителей.