Поиск "Востока" не прекращается

В пятницу, 2 февраля, самолеты-амфибии Бе-200 продолжили поиск пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток". Вертолет Ми-8 находится в готовности к вылету в случае обнаружении каких-либо следов.

По состоянию на утро пятницы авиация МЧС России обследовала уже более 40 тысяч квадратных километров акватории, суда – почти 23 тысячи квадратных километров. В районе поисков уже третий день стоит относительно хорошая погода, но к вечеру субботы синоптики прогнозируют ее ухудшение.

Как сообщалось, 25 января на рыболовном морозильном судне "Восток" с 20 членами экипажа, находящемся в акватории Японского моря примерно в 50-70 милях от порта Посьет, сработал аварийный буй. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей, спасательные жилеты, другие предметы. После этого никаких следов корабля и экипажа спасатели не находили. Следствием рассматриваются три версии крушения: нарушение правил судовождения, техническая неисправность судна и погодные условия.