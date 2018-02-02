Сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

На Кубе трагически оборвалась жизнь старшего сына кубинского лидера Фиделя Кастро. По данным местных изданий, 1 февраля Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил жизнь самоубийством. Ему было 68 лет.

Известно, что за несколько месяцев до суицида врачи диагностировали у потомка революционера, которого на острове называли "Фиделито" из-за внешнего сходства с отцом, тяжелую форму депрессии. Сначала его лечили в стационаре, позже — амбулаторно. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

В 1974 году Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт Кастро окончил Московский государственный университет по специальности "ядерная физика". Позже Кастро-младший получил степень доктора наук в ведущем ядерном центре России — Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова, а 2013 году получил диплом почетного профессора МГУ. В последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук

Как сообщалось, лидер Кубинской революции Фидель Кастро скончался 5 ноября 2016 года в возрасте 90 лет, напоминает ТАСС.