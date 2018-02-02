Крупное ДТП в центре Шанхая: 18 пострадавших

В туристическом центре Шанхая в результате выезда груженого газовыми баллонами автофургона на пешеходный тротуар пострадали 18 человек. После столкновения с оградой машина загорелась, но огонь не успел перекинуться на газовые баллоны. Прибывшими на место ЧП пожарными возгорание было ликвидировано.

Инцидент произошел в районе Хуанпу — одном из наиболее популярных у туристов районов Шанхая. Трое из пострадавших находятся в в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. По предварительным данным полиции, среди пострадавших — шестеро находившихся в фургоне людей и прохожие. Ведется расследование.