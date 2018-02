Экс-партнер Неймара по "Барселоне" назвал бразильца ничтожным игроком

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави жестко высказался о своем бывшем партнере по каталонскому клубу Неймаре, которые ныне выступает за французский "Пари Сен-Жермен". Он осудил поведение бразильца в полуфинальной игре Кубка французской лиги против "Ренна".

В кубковом матче звездный форвард "ПСЖ" получил желтую карточку, нарушив правила в борьбе с Амари Траоре. Неймар подбежал к сидевшему на газоне защитнику "Ренна" и подал тому руку, чтобы помочь подняться. Траоре поверил жесту бразильца, однако футболист "ПСЖ" в последний момент убрал руку.

"Я крайне разочарован в Неймаре. Надеюсь, что со временем он научится и станет больше уважать соперников. Мы не смогли научить его этому в "Барселоне", и, возможно, его уход из клуба стал лучшим решением для всех. Такое поведение делает великих игроков ничтожными", — цитирует Хави Чемпионат.Com со ссылкой на Al-Arabia.

The grin at the end!



Neymar with a cheeky fake-out during PSG's victory over Rennes. 😂 pic.twitter.com/aod7WzNChB