"Локомотив" определился с составом на Лигу Европы

Лидер российской футбольной премьер-лиги московский "Локомотив" определился с составом игроков, которые будут защищать честь клуба в матчах весенней стадии Лиги Европы. В 1/16 финала железнодорожники сыграют с французским клубом "Ницца" 15 февраля в гостях, а 22-го – на стадионе в Черкизово.

В состав "Локо" не попали защитник Иван Лапшов, хавбеки Дмитрий Баринов, Никита Дорофеев и Иван Галанин, все они числятся в резерве, сообщает Спортбокс.Ru. В список действующих игроков попали 23 футболиста, из которых три вратаря – Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев.

В линию обороны заявлены Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус. Полузащиту составили Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш. В нападении – трое футболистов: Ари, Аршак Корян и Эдер.