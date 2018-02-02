Камера сняла столкновение электрички с легковушкой в Подмосковье

Серьезной аварией закончилась попытка водителя белой Skoda проскочить железнодорожный переезд в Одинцовском районе на запрещающий сигнал светофора — машину сбила направлявшаяся в Москву электричка. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

ДТП произошло в 05:14 утра на перегоне между станциями Усово и Кунцево-2 Белорусского направления МЖД. На кадрах видно, что владелец автомобиля и не думал останавливаться перед мигавшим красным светофором. Машинист заметил нарушителя, дал несколько гудков и начал тормозить, но его усилия оказались тщетны — электричка снесла с путей и отбросила в сторону Skoda.

Водителю и его пассажиру несказанно повезло — они остались живы, отделавшись легкими травмами. Что толкнуло владельца авто на столь рискованный маневр, остается неизвестным.

Ни машинист, ни пассажиры электрички в результате инцидента не пострадали. Сам состав, как утверждают очевидцы, отправился по маршруту уже через 10 минут.