"Милейший" канадский садовник оказался серийным убийцей, хоронившим жертв в клумбах

Канадские полицейские признаются, что еще никогда в своей практике не сталкивались с подобным. Сейчас они расследуют дело ландшафтного дизайнера – 66-летнего Брюса Макартура.

На данный момент обнаружены фрагменты тел как минимум пятерых убитых мужчин, которые были закопаны в клумбы или цветочные горшки. Именно эти садовые участки "обустраивал" Макартур, так что правоохранители не сомневаются: серийный убийца – именно он, пишет Time.

Причем, как признаются в полиции, убитых может быть гораздо больше – и "даже нет предположений, насколько больше", признается один из следователей и добавляет, что "Торонто никогда не видел ничего подобного".

Уже установлены 30 участков, где работал "милейший" на вид садовник, который, как отмечает издание, на своей странице в "Фейсбуке" публиковал фотографии кошечек, цветов, детей, внуков и себя самого в наряде Санта-Клауса.

При этом отмечается, что трое из найденных жертв были, как и сам Макартур, лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Правда, двое других мужчин – жертв садовника были традиционной ориентации, так что пока делать выводы относительно возможного сексуального подтекста рано.

Но точно известно, что отец двух сыновей интересовался мужчинами, и кое-кто даже вспомнил, что во время контактов с ними он был довольно груб. Кроме того, издание отмечает, что в 2003 году Макартур был осужден за то, что напал на мужчину с металлической трубой.

Но его клиенты и большинство соседей говорят о садовнике, как о веселом и добром человеке и не могут поверить в то, что он – серийный убийца.

Сейчас в садах, где работал Макартур, раскапывают и просеивают всю землю, в которой могут быть останки других убитых людей.